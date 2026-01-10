”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det var under fredagens match mellan Helsingfors och Ilves som olyckan var framme. Teemu Engberg åkte på Hugo Alnefelt och träffade svensken med en skridsko i huvudet.

Målvakten blev sedan förd till sjukhuset med ambulans.

Teemu Engberg åkte på Hugo Alnefelt under fredagskvällen.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Hugo Alnefelt är som bekant utlånad från HV71 till Helsingfors. Där har han gjort 19 matcher den här säsongen, i ett lag som i mångt och mycket har krisat hela säsongen. Olli Jokinens gäng har haft förtvivlat svårt att vinna.

I gårdagens match mot Ilves utspelade sig också otäcka scener.

Redan efter tre minuter blev det en längre paus i spelet efter att Hugo Alnefelt blivit liggandes. Teemu Engberg, Ilves-forwarden, åkte nämligen på svensken och slog i sin skridsko i hans huvud. Det tog så pass illa att 24-åringen blev liggandes, utburen på bår och transporterad med ambulans till sjukhuset. Enligt Iltalehti är Hugo Alnefelt i ”i gott och stabilt skick” men var under gårdagskvällen kvar på sjukhuset.

Matchen slutade med en 1-0-seger för HIFK.

Alnefelt har kontrakt med HV71 även över den kommande säsongen. Han blev utlånad till den finska klubben efter att ha blivit petad i HV71 redan från säsongsstarten. Hans senaste fulla match i Finland var en stark sådan mot KalPa. Då blev det 23 av 24 räddningar. Det återstår nu att se när han är tillbaka i spel igen.