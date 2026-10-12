Svenskens mardrömsbesked - efter otäcka skadan

Lukas Bengtsson har drabbats av ett benbrott. Foto: Bildbyrån

Lukas Bengtsson missade stora delar av förras säsongen på grund av en skada. I söndags var oturen framme igen när svensken blev utburen på bår tidigt in i EHC Klotens match mot Zug.

32-åringen hamnade i stora smärtor och fick omedelbar stöttning av sina lagkamrater innan medicinsk personal kom in på planen.

Bengtssons mardrömsbesked

Efter att ha inlett årets säsong strålande med fem assist på sina fem första matcher och noterad för poäng i samtliga matcher, kommer nu ett tungt, tungt besked för den OS- och VM-meriterade svensken.

Enligt EHC Kloten har svensken drabbats av en fraktur i vadbenet, och har nu genomgått en operation. Nu beräknas Bengtsson bli borta i flera månader, och som tidigast vara tillbaka efter landslagsuppehållet i november.