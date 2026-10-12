Europeisk Hockey

Svenskens mardrömsbesked - efter otäcka skadan

Publicerad 12 oktober 2026 19:42
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Lukas Bengtsson skadade sig i gårdagens match med sitt EHC Kloten. Nu kommer ett tungt besked för svensken: Vadbenet är brutet.

Lukas Bengtsson har drabbats av ett benbrott. Foto: Bildbyrån
Lukas Bengtsson har drabbats av ett benbrott. Foto: Bildbyrån

Lukas Bengtsson missade stora delar av förras säsongen på grund av en skada. I söndags var oturen framme igen när svensken blev utburen på bår tidigt in i EHC Klotens match mot Zug. 

32-åringen hamnade i stora smärtor och fick omedelbar stöttning av sina lagkamrater innan medicinsk personal kom in på planen. 

Bengtssons mardrömsbesked

Efter att ha inlett årets säsong strålande med fem assist på sina fem första matcher och noterad för poäng i samtliga matcher, kommer nu ett tungt, tungt besked för den OS- och VM-meriterade svensken. 

Enligt EHC Kloten har svensken drabbats av en fraktur i vadbenet, och har nu genomgått en operation. Nu beräknas Bengtsson bli borta i flera månader, och som tidigast vara tillbaka efter landslagsuppehållet i november. 

Source: Lukas Bengtsson @ Elite Prospects

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