Olli Palola, 37, är inte redo att lägga skridskorna på hyllan än.

Forwarden är klar för en ny klubb och skriver på för Ilves.

Olli Palola förlänger hockeykarriären. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Förra året lämnade Olli Palola Sverige och återvände hem till Finland igen. Han spelade för Ässät under förra säsongen där han producerade 13 mål och 16 poäng på 29 matcher. Därefter har 37-åringen gått klubblös inför årets säsong och det var oklart ifall det skulle bli något mer spel för forwarden.

Men nu står det klart att veteranen snörar på sig skridskorna igen. Han får nämligen chansen i Ilves där han har skrivit på ett kontrakt som gäller fram till 2 november.

– Olli kommer att öka konkurrensen om speltiden på forwardssidan, både i powerplay och lika styrka. Han ger oss erfarenhet på isen och i omklädningsrummet. Med sin personlighet kommer han säkerligen att anpassa sig till vårt lag väldigt snabbt, säger Ilves sportchef Timo Koskela.

Ilves har fått en tung start på säsongen och är näst sist i Liiga med bara nio poäng efter elva matcher. Klubben agerar nu och plockar in Palola i hopp om att stärka truppen och vända på trenden.

Olli Palola har gjort fyra säsonger i SHL

Olli Palola har tidigare i sin karriär spelat nästan 400 matcher i den finska toppligan. Han har vunnit skytteligan i Liiga två gånger och har spelat final tre gånger – men fått nöja sig med tre silver. Finländaren har även gjort 145 SHL-matcher för fyra olika klubbar. Han kom till Sverige först 2016 och gjorde sedan succé i Växjö Lakers. På 52 matcher gjorde han 21 mål och 48 poäng för att komma trea i både skytteligan och poängligan i SHL säsongen 2016/17. Han spelade sedan tre år i KHL innan han återvände till Sverige 2020 och spelade för Rögle säsongen 2020/21. Där gjorde han 26 poäng på 43 matcher i grundserien och var sedan Rögles bästa målskytt i SM-slutspelet där skåningarna tog sig till final innan de förlorade mot Växjö.

De senaste åren har Palola gjort två inhopp i Sverige. 2022/23 spelade han i Timrå IK och 2023/24 spelade han för IK Oskarshamn innan han återvände hem till Finland förra året. På meritlistan har 37-åringen även ett VM-silver med Finland 2014.

Source: Olli Palola @ Elite Prospects