Förlänger – efter succéstarten

Olle Liss.

Olle Liss anslöt till danska Rungsted inför den här säsongen på ett avtal fram till det första landslagsuppehållet.

Efter att ha öst in 18 poäng på 16 matcher står det nu klart att Liss blir kvar i klubben. Via sin hemsida meddelar Rungsted att Liss har förlängt sitt avtal och att det nya kontraktet sträcker sig över nästa säsong.

– Olle är en målskytt av hög klass med ett fantastiskt skott som gör honom till ett ständigt hot för motståndarna. Han är dessutom mycket skicklig på att skydda pucken och skapa offensiva möjligheter. Utöver sina kvaliteter på isen är han en uppskattad lagkamrat som med sin positiva inställning och sitt goda humör bidrar mycket till laget. Vi är väldigt glada över att han väljer att fortsätta hos oss, säger tränaren Marcus Olsson.

Lämnade Djurgården efter avancemanget

Den Tre Kronor-meriterade forwarden har spelat utomlands sedan 2024, då han lämnade Djurgården efter SHL-avancemanget för spel i den tyska andraligan med Eisbären Regensburg. Sejouren i Tyskland blev ettårig, då han inför fjolårssäsongen flyttade till Norge där han blev mästare med Storhamar.

Med sina nio fullträffar på 16 matcher ligger Liss på en femteplats i skytteligan i den danska ligan.

– Jag trivs väldigt bra i Rungsted och allt har funkat väldigt bra sen jag kom hit. Det är ett bra lag och jag vet att vi kan mycket mer än vad vi har visat hittills i säsongen, så jag ser fram emot framtiden och vad vi kan prestera framöver, säger Liss.

I Sverige har Liss spelat SHL-hockey för Rögle samt allsvensk hockey i Djurgården, Björklöven, Pantern, Västervik, och Leksand. Säsongen 2017/18 fick Liss debutera i Tre Kronor och gjorde den säsongen sex poäng (4+2) på sex landskamper.