Oliver Lauridsen stod för en av säsongens fulaste tacklingar i lördagens match mellan TPS och Ässät. Nu stängs den tidigare Malmö-backen av i åtta matcher.

Det var i lördagens match som Oliver Lauridsen sänkte Petteri Riihinen. Dansken kom in med full kraft som tredjegubbe och träffade nästan bara huvud. Riihinen föll handlöst till marken och såg omedelbart medvetslös ut. Den våldsamma tacklingen resulterade givetvis i ett matchstraff.

Efter att ha anmälts till disciplinnämnden i Finland har nu också ytterligare straff delats ut.

36-åringen stängs av i åtta matcher och får därmed ett stenhårt straff. TPS har en match kvar av grundserien och missar även slutspelet. Det gör att om Oliver Lauridsen spelar i Finland nästa säsong kommer han att inleda säsongen med att vara avstängd i sju matcher.

Kontraktet går däremot ut och det återstår att se om det blir någon fortsättning i ligan efter den här situationen.

Petteri Riihinen har inte spelat någon match efter smällen. Det återstår nu att se hur läget är med backen.

Lauridsen har tidigare gjort tre säsonger i SHL med Malmö och säsongen 15/16 spelade han även för Frölunda.