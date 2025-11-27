I våras förde Niklas Sundblad sitt Dresdner Eislöwen till en historisk uppflyttning.

Nu sparkas svensken av den tyska tabelljumbon – efter en trepoängare på 23 matcher.

Niklas Sundblad får sparken av Dresden.

Foto: Florian Wolf/Eibner/Alamy

Niklas Sundblad förde i våras tyska Dresdner Eislöwen till uppflyttning från den tyska andraligan till högstaligan för första gången i klubbens historia.

Nu, ett drygt halvår senare, får den svenske huvudtränaren lämna nykomlingen.

Via sin hemsida meddelar Dresdner Eislöwen att Sundblad får sparken. Även sportchefen Mathias Roos lyfts bort från sitt jobb som sportchef, men jobbar tillsvidare kvar i klubben med andra arbetsuppgifter.

– Vi ville åstadkomma en vändning tillsammans. Olika justeringar de senaste veckorna har dock inte gett den effekt vi hade hoppats på. Resultatet, men framför allt lagets uppträdande i gårdagens match mot vår direkta konkurrent i nedflyttningsstriden, har slutligen tydligt visat och understrukit att vi måste agera. Detta steg är utan tvekan inte lätt för oss mänskligt sett, men det är oundvikligt, säger vd:n Maik Walsdorf till klubbens hemsida.

Åkte på storförlust mot nästjumobon i går

Dresdner Eislöwen har upplevt ett mardrömsliknande debutsäsong i den tyska ligan, där laget bara tagit en enda trepoängare på de 23 inledande matcherna och blott nio poäng på 23 matcher. Droppen för klubben blev gårdagens förlust mot nästjumbon Iserlohn Roosters, där Dresden förlorade med hela 1–6.

I Dresden återfinns fyra svenska spelare i form av David Suvanto, Emil Johansson, Simon Karlsson och David Rundqvist.

