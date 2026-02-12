Tidigare ryktades Niklas Rubin vara klar för tjeckiska Vitkovice. Men det blir en fortsättning i Finland för svensken.

Niklas Rubin under en landslagssamling med Tre Kronor 2021. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Efter tre succéartade år i Ässät, där han ifjol prisades som den finska högstaligans främste målvakt, bytte Niklas Rubin klubb och skrev på för Kärpät inför den här säsongen. Han inledde säsongen på skadelistan men har nu spelat 28 matcher för sin nya klubb.

Rubin skrev på ett 1+1-årskontrakt och bara häromveckan kom uppgifter från finska medier som sade att Rubin inte skulle aktivera optionsåret på kontraktet. Svensken skulle istället ha valt spel i tjeckiska Vitkovice.

Niklas Rubin stannar i Kärpät

Men någon flytt till Tjeckien blir det inte.30-åringen blir kvar i Kärpät en säsong till.

– Den här lösningen passar utmärkt för mig och min familj. Det känns tryggt att fortsätta i en bekant miljö. Jag har haft många samtal med sportchefen Kimmo Kapanen och vi ser på framtiden på samma sätt, säger Rubin till klubbens sajt.

Rubin har vunnit åtta matcher under säsongen och har en räddningsprocent på 89,9. Kärpät har haft en mycket tuff säsong och ligger näst sist.

– Vi har haft utmärkta diskussioner med Niklas om framtiden och är helt på samma linje. Han är en toppmålvakt och det är fantastiskt att han ville fortsätta just här, trots att det även fanns intresse från andra ligor. Det här avtalet ger stöd och trygghet inför framtiden och han är en viktig pusselbit i nästa säsongs lagbygget, säger sportchef Kapanen.

Source: Niklas Rubin @ Elite Prospects