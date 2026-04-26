Öppnade för återkomst – väljer att stanna

Nicolai Meyer öppnade för återkomst efter flytten från Södertälje. Nu har den tidigare stjärnan förlängt sitt kontrakt i ICEHL.

”Jag hoppas att jag kan komma tillbaka någon gång.”

Trots hela 66 poäng under 2024/25 fick Nicolai Meyer lämnar Södertälje. I en intervju med hockeysverige.se öppnade stjärnan sedan upp om avskedet och menade att han hade velat stanna. Det var även då som han yttrade ovanstående ord om en potentiell återkomst i allsvenska klubben.

Nu har den 32-årige dansken skrivit på en förlängning i slovenska Olimpija Ljubljana.

Det nya avtalet gäller över 2026/27 och kommer efter att Meyer kammat hem hela poängligan i österrikiska ICEHL:s grundserie.

Svaret: ”Jag måste ha mat på bordet”

När den danske forwarden fått lämna SSK uppgav Expressen att det blivit ”en för dyr ekvation”. Meyer menade dock att det inte känts som planen att behålla honom.

– Ska jag vara helt ärlig så har jag och min tjej precis fått en liten flicka och trivdes jättebra i Södertälje, både nu och sist jag var där. Vi hade lätt velat stanna där, sa han då till hockeysverige.se och fortsatte om ekonomiska delen.

– Det är ett jobb för mig också, jag måste leva och jag måste ha mat på bordet. Sen är det inget ont mellan mig och klubben. Vi har haft det bra och vi går vidare som vänner.

Utöver tiden i SSK har Meyer även spelat i Malmö, Västervik, Tingsryd, Troja/Ljungby och Björklöven.

