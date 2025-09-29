Tidigare SHL-forwardens succé – leder poängligan

Nick Olesen har fått en pangstart på säsongen i Tjeckien.

Dansken har gjort 15 poäng på de första nio matcherna och leder poängligan överlägset.

Nick Olesen har fått en dominant start på säsongen i Tjeckien. Foto: Bildbyrån (Montage)

Hockeylivet leker för Nick Olesen sedan han lämnade Sverige 2024.

Förra säsongen stod han för en stark säsong i den tjeckiska ligan där han gjorde 15 mål och 31 poäng på 49 matcher för Motor České Budějovice. Han följde sedan upp det med ett lysande VM där Olesen gjorde hela tolv poäng på tio matcher när Danmark skrällde sig till semifinal. Dansken slog sig därmed in i VM:s All Star-lag som en av turneringens bästa spelare.

Nu har Nick Olesen också inlett årets säsong på samma sätt som han avslutade den förra. Han har fått en lysande start på säsongen med Motor České Budějovice i Tjeckien. Under söndagen klev forwarden fram i lagets 6-3-seger mot Litvinov. Olesen sköt två mål i matchen och punkterade tillställningen genom att sätta både 4-3 och 6-3 till České Budějovice.

Nick Olesen leder poängligan i Tjeckien

Efter gårdagens fullträffar har 29-åringen nu gjort sex mål och hela 15 poäng på nio matcher så här långt i Extraliga. Det gör att han leder poängligan i Tjeckien så här långt, och är hela fya poäng före den tjeckiske VM-spelaren Jakub Flek som är tvåa på elva poäng. Olesen har därmed varit en starkt bidragande faktor till att Motor České Budějovice fått en stark start på säsongen. De ligger just nu tvåa i tabellen med sex vinster och 18 poäng efter nio omgångar.

Nick Olesen kommer från Fredrikshamn i Danmark men flyttade tidigt till Sverige där han spelade juniorhockey i både BIK Karlskoga och Växjö Lakers. Han spelade även en säsong i Hockeyettan med Brunflo men 2018 tog han klivet till HockeyAllsvenskan. Där blev Olesen en stjärna och han öste in poäng för både Pantern och Södertälje. Mellan 2019 och 2021 gjorde han hela 51 mål och 110 poäng på 103 matcher i SSK. Han värvades sedan till Brynäs i SHL där han spelade två säsonger innan han lämnade för spel i Oskarshamn 2023. Han har gjort 58 poäng på 158 matcher i SHL under sin karriär.

