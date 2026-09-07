Förre SHL-stjärnan hyllas – får tröjan i taket

Kärpät meddelar via sin hemsida att klubbikonen Mika Pyörälä kommer att få sitt tröjnummer 17 pensionerat och få sin tröja hissad i taket i klubbens hemmaarena Oulun Enegia Areena. Ceremonin kommer att ske i samband med matchen mot Ässät den 6 februari.

Under sin karriär spenderade Pyörälä några produktiva säsonger i SHL , dåvarande Elitserien, där han representerade Timrå, Frölunda och Luleå. Säsongen 2008/09 producerade han 43 poäng (21+22) på 55 matcher i Timrå och belönades därefter med ett NHL-kontrakt av Philadelphia Flyers. Totalt spelade Pyörälä drygt fyra och en halv säsong i SHL, där han producerade 156 poäng på 234 matcher.

Invald i finsk hockeys Hall of Fame

I Kärpät gjorde Pyörälä ett än starkare avtryck, där han spelade hela 749 grundseriematcher och producerade 448 poäng. Den tidigare forwarden, som nu är 45 år gammal, spelade totalt 14 säsonger i Kärpäts Liiga-lag och blev finsk mästare vid fem tillfällen.

På landslagsnivå spelade Pyörälä ett OS (2018) och sju VM-turneringar med Finland. Förra året valdes han även in i finsk hockeys Hall of Fame.