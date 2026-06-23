Mathis Olimb – Norges svar på Jaromír Jágr?

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Under flera år var Mathis Olimb en toppspelare i SHL när han spelade i Frölunda och under sin tid i Sverige kom norrmannen även att spela för Linköping och Skellefteå . Efter att han lämnade Sverige 2019 spelade Olimb först i tyska Grizzlys Wolfsburg men från och med 2021 är han hemma i Vålerenga.

Där har Mathis Olimb fortsatt leverera på stark nivå även på ålderns höst. Han har snittat minst en poäng per match i fyra av fem säsonger i Norge sedan han återvände hem till Vålerenga. Den senaste säsongen stod 40-åringen för 16 mål och 43 poäng på 43 matcher och kom trea i interna poängligan.

Nu är veteranen klar för en ny säsong i Vålerenga då Mathis Olimb skriver på ett nytt kontrakt med moderklubben.

– Min roll kommer förmodligen att vara ganska likartad. Jag har varit äldst i laget de senaste tre åren, så för mig handlar det om att bidra med erfarenhet, hjälpa de yngre killarna där jag kan och fortfarande pusha mig själv och ha samma attityd som jag har haft hela min karriär, säger Olimb på klubbens hemsida .

Mathis Olimb klar för tionde säsongen i Vålerenga

Hemma i Vålerenga spelar Mathis Olimb fortfarande med sin tre år yngre lillebror Ken Andre Olimb, som nu är 37 år gammal. I och med sitt nya kontrakt är Mathis Olimb klar för sin 25:e (!) säsong som hockeyproffs.

– Jag har egentligen inte tänkt så mycket på det. Jag tycker fortfarande att det är lika roligt, och det är nog därför jag fortfarande spelar. I sportvärlden är det ganska extremt, men det är det coolaste jobbet jag kunde ha, så det har aldrig känts som ett jobb heller, säger Olimb och fortsätter:

– Jag ser ibland tillbaka och tänker på fina stunder jag har haft i min karriär, men jag blickar mer framåt och ser fram emot vad som komma skall.

Med sina 363 poäng på 378 matcher är Mathis Olimb femma i Vålerengas poängliga genom tiderna. Den kommande säsongen blir hans tionde i VIF-tröjan.

– Mathis håller fortfarande en mycket hög nivå efter en lång och fantastisk karriär, vilket är ett resultat av professionalism och seriositet i träningsarbetet genom många säsonger. Han är en bra förebild för de yngre spelarna både på och utanför isen, och en kulturbärare som är viktig för både ledarskap och kontinuitet i laget, säger sportchefen Morten Ask.

Mathis Olimb spelade 385 matcher i Elitserien/SHL för Frölunda, Linköping och Skellefteå tidigare i sin karriär och producerade 252 poäng. Norrmannen var som bäst i Frölunda där han hade flera säsonger där han producerade runt 40 poäng.