Anders "Masken" Carlsson och Olli Jokinen lämnar Helsingfors.

Det var inför den förra säsongen som Olli Jokinen lämnade Timrå för att flytta hem till Finland. Valet föll då på huvudstadsklubben Helsingfors IFK. Efter två raka kvartsfinaluttåg ville de ta nästa steg och vara med och kämpa om titeln igen.

Första säsongen blev däremot riktigt tung. Till slut lyckades de hamna på en tiondeplats efter ett par kriser under säsongen. När de nu laddade om för revansch har det blivit tvärtom.

Hösten har varit en mardröm med tre segrar på 14 matcher. Laget ligger också på en 15:e plats och har släppt in 48 mål så här långt. Nu har också tålamodet tagit slut. Under onsdagen meddelade föreningen att de har valt att sparka Olli Jokinen. 47-åringen är en legendar i finsk hockey men får nu lämna Hifk.

– Beslutet att byta tränare grundar sig helt och hållet på sportslighet. Lagets spel har inte utvecklats tillräckligt, vilket är anledningen till att ligaplaceringen inte uppfyller våra mål. Jag var tvungen att fatta ett beslut innan skillnaderna med andra lag blir för stora, säger sportchef Janne Laukkanen i ett pressmeddelande.

Anders "Masken" Carlsson får också sparken

Även den svenska profilen "Masken" Carlsson får sparken. Han kom till klubben inför den här säsongen efter att ha lämnat Brynäs. Den andra assisterande tränaren Mika Hyvärinen samt målvaktstränaren Riku Helenius får också gå.

Istället blir det nu Tommi Miettinen som tar över. Han har skrivit på ett kontrakt för säsongen ut.