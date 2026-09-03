Svenskens smäll: Tvingas lägga av

Martin Grönberg tvingas lägga av.

För Sarpsborg Arbeiderblad bekräftar den svenske forwarden Martin Grönberg att han tvingas lägga skridskorna på hyllan vid 32 års ålder.

Det är en omfattande höftskada som sätter stopp för fortsatt spel för forwarden, som spenderat de åtta senaste säsongerna i norska Sparta Sarpsborg. Förra säsongen kom Grönberg inte till spel alls, medan han säsongen dessförinnan var lagkapten för den norska klubben.

Spelade SHL-hockey med Leksand

Grönberg kom fram i Leksands ungdomsverksamhet och fick göra sin A-lagsdebut i Hockeyallsvenskan under säsongen 2012/13. Säsongen därpå gjorde han 29 matcher i SHL med klubben, innan han knep en ordinarie plats i Leksand säsongen därpå. Totalt spenderade han fyra säsonger som ordinarie i Leksand, varav två säsonger i SHL, och producerade totalt 39 poäng på 228 matcher för klubben.

Martin Grönberg anslöt till Sparta Sarpsborg och spenderade resten av sin karriär i klubben, där han spelade totalt 258 matcher och noterades för 172 poäng fördelat på 72 mål och 100 assist.