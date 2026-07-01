Markus Ljungh klar för topplag: "Presterat på högsta nivå"

Markus Ljungh lämnar Linköping HC efter sex år. Den rutinerade centern flyttar istället till tyska Kölner Haie, meddelar klubben på sin sajt. Det blir första gången 35-åringen spelar i Tyskland. Hans enda tidigare utlandsäventyr gick till Ryssland, där han spelade under säsongen 19/20. I övrigt har Ljungh tillbringat hela karriären i SHL.

Ljungh, som gjort 44 poäng som bäst under en säsong, levererade 29 poäng (8+21) för LHC den gångna säsongen.

– Markus är en mycket erfaren och mångsidig center som har presterat på högsta nivå under många år. Med sin spelförståelse, sitt ansvarsfulla sätt att spela och sin stora erfarenhet kommer han att tillföra vårt lag ytterligare stabilitet och kvalitet, säger sportchef Matthias Baldys.

Får "Bulan" som coach

Köln är ett topplag som gick till final i det tyska slutspelet 2025, och sen vann grundserien förra säsongen. Då föll man dock i semifinal. Till nästa säsong tar Thomas "Bulan" Berglund över som huvudtränare, med Henrik Stridh som assisterande.

– Jag är väldigt glad över att från och med nästa säsong bli en del av Haie. Jag har hört mycket gott om klubben och fansen och ser verkligen fram emot att sätta igång, säger Ljungh.