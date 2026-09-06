Olle Eriksson Ek och Tomek Valtonen.

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Jokerits återkomst i Liiga har verkligen inte gått enligt plan. Det blev tydligt när man under lördagen gästade Lukko i den andra omgången. En match som avslutades med 2–7 på tavlan – och skoviftning på läktaren. En gest som signalerar att fansen vill se tidigare Mora-tränaren, Tomek Valtonen, få sparken.

Jokerit, som lämnade ligan 2014 (för spel i KHL), säkrade förra året uppflyttning från Mestis – med Valtonen i båset. I och med frånvaron från finsk hockey var gårdagen också, enligt Yle, det största nederlaget i den finska högstaligan på hela 16 år.

– Som individer är vi för närvarande inte redo att spela på den nivå som den här ligan kräver. Detta leder i sin tur till individuella misstag, som bestraffas hårt, och det syns på resultattavlan. Det här är nu en process i två steg: antingen spelar vi bra eller så händer ingenting, säger lagkaptenen Markus Hännikäinen till Yle Urheilu.

Matchen mot Lukko var i sig också avgjord tidigt. Detta då svenske Olle Eriksson Ek fick en mardrömsdebut.

Olle Eriksson Ek utbytt i Liiga-debuten

IF Björklöven uppflyttningshjälte från i fjol fick chansen från start efter Jokerits 4–5-förlust i premiären, men klev av redan efter 29 spelade minuter. Vid det laget hade hela fem (!) puckar trillat in i hans nät – av 16 möjliga. En i den första perioden och fyra på nio minuter i den andra.

– Det här är definitivt inte målvakternas fel. Det här är ett kollektiv. Som sagt, allt börjar med individen först och sedan laget. Att vi släpper in sju mål är oförlåtligt. Det allra första är att stoppa läckaget, försvarar hans kapten Hännikäinen.

Den nu 46-årige Tomek Valtonen, som även var tränare i Jokerit sista säsongen i Liiga, 2013/14, är dock inte lika snäll när han får frågor om målvaktsspelet från Eriksson Ek och tidigare Brynäs-målvakten Veini Vehviläinen.

– Vi måste titta på video först för att se vad som egentligen hände där idag. Alla behöver förbättra sig, nöjde sig Valtonen med att säga.

Till denna återkomst i finska högstaligan har Jokerit även värvat svenskbekantingar som Maxime Fortier, Valtteri Pulli, Max Krogdahl, Matt Caito och Teemu Turunen.