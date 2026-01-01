Beskedet om Mantas Armalis framtid

Mantas Armalis framtid finns i Finland. På nyårsafton meddelade Liiga-klubben Ilves att de förlänger målvaktens kontrakt med ytterligare en säsong.

– Mantas Armalis är en toppersonlighet och en sann professionell spelare, både när det gäller spelmässiga, mentala och fysiska egenskaper, säger sportchefen Timo Koskela i ett pressmeddelande.

Mantas Armalis blir kvar i Finland och Ilves från Tammerfors.

Det tog sin lilla tid. Men när Mantas Armalis väl hittade en ny klubbadress efter uppbrottet från Leksand har han imponerat i sin nya omgivning.

Det var i slutet av oktober som han blev klar för finska Ilves från Tammerfors. Sedan dess har han gjort nio matcher i Liiga och kan stoltsera med en räddningsprocent på 92,5 efter att ha gått segrande ur fem matcher.

Det arbetsprovet räcker för att Ilves ska satsa vidare på litauern. På nyårsafton kom beskedet att 33-åringen förlängt sitt kontrakt över säsongen 2026/27.

– Mantas Armalis är en toppersonlighet och en sann professionell spelare, både när det gäller spelmässiga, mentala och fysiska egenskaper. Han är ett utmärkt exempel på hur en professionell och helhetsinriktad förberedelse gör det möjligt att snabbt komma in i ett högklassigt spel även på isen, trots att det funnits ett uppehåll i matchandet. Vi är mycket nöjda med sättet han kom in i laget samt med hans agerande både på isen och i omklädningsrummet, säger Ilves sportchef Timo Koskela i ett pressmeddelande.

Utöver hans prestationer i ligan har Armalis gjort två matcher i CHL med en räddningsprocent på 91,5.

Veteranen kom till Ilves efter tre säsonger i Leksand. Han har även representerat Djurgården och Skellefteå i SHL. Totalt har det blivit 250 SHL-matcher och en räddningsprocent på 90,8.

På meritlistan finns även en säsong i AHL med San Jose Sharks farmarlag San Jose Barracuda. Armalis har även spelat för Dinamo Riga i KHL under en säsong.

I Ilves finns inte mindre än fem svenskar i form av backarna Simon Johansson och John Nyberg samt forwardstrion Jens Lööke, Erik Borg och Carl Klingberg.

