Svensken bet motståndare – fick matchstraff

Lukas Wernblom riskerar avstängning i Finland.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Under lördagen fick Lukas Wernblom matchstraff och riskerar nu avstängning. Svensken har fått en fin start på säsongen och gjort 17 poäng på 17 matcher. Under lördagen blev det däremot inte mer än ett par minuters speltid.

Framför mål blev det en stökig situation där flera spelare var inblandade. 26-åringen hamnade då i en dispyt med Peetro Seppälä. Det slutade med att finländaren blev biten i handen. I periodpausen medgav han att tanden hade gått igenom vid nageln.

Domarna kollade på situationen och valde att ge den svenska forwarden ett matchstraff.

– Jag visste inte att jag hade fingrarna i hans mun. Men varför skulle jag sätta fingrar i någons mun? sa Seppälä till Iltalehti efter matchen.

Lukas Wernblom riskerar avstängning

För Lukas Wernblom kan det nu vara en avstängning att vänta. Svensken har anmälts till disciplinnämnden. Ö-vikssonen gör sin fjärde säsong i TPS efter att ha lämnat Malmö.

Det återstår nu att se vad det blir för straff på forwarden.