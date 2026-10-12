Lukas Bengtsson skadad igen.

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Det blev bara 21 matcher i grundserien förra säsongen för Lukas Bengtsson. Den OS- och VM-meriterade backen har sedan inlett den här säsongen lysande. Han inledde med fem assist på sina fem första matcher och noterades för poäng i samtliga.

I den sjunde omgången var nu oturen framme på nytt.

Under söndagen gästade hans Zug Kloten och i slutet av matchen åkte svensken på en smäll. 32-åringen hamnade i stora smärtor och fick omedelbar stöttning av sina lagkamrater innan medicinsk personal kom in på planen. Till slut blev backen utburen på bår.

Lukas Bengtsson lämnade skadad

Det återstår nu att se hur allvarlig skadan är den här gången. Klart är att Lukas Bengtsson var i stor smärta när han tvingades lämna matchen.

Det här är hans fjärde raka säsong i klubben och hittills har det blivit 64 poäng på 116 matcher i Zug.

Zug vann matchen med 3-1 och har nu inlett säsongen med fyra segrar och tre förluster på de första sju matcherna. I laget spelar även Jacob Moverare och Andreas Wingerli.