Linus Omark har kommit igång på riktigt i HC Lugano.

Under söndagen stod 38-årige stjärnan för två viktiga mål i en 5–4-seger.

Linus Omark. Foto: Sipa US/Alamy Live News och TV4 (skärmdump).

De första fem matcher efter att Linus Omark presenterats av HC Lugano hade gett tre assist. Under söndagskvällen anlände den svenske stjärnan på riktigt.



38-åringen klev fram två gånger om för den schweiziska klubben, och blev avgörande för vändningen från 2–4 till en 5–4-seger. Detta då båda målen kom mot slutet av den tredje perioden och innebar 3–4 och 4–4. Via straffar kunde Lugano sedan säkra vinsten. Där var Omark inte en av skyttarna.



Båda målen var dock möjligen av det enklare slaget. 3–4 kom efter en framspelning till vänstra stolpen där Omark sedan lyfte in pucken över en simmande målvakt. 4–4 efter en liknande situation, men då vid högra stolpen. Den gången var målet i stort sett tomt.



Omark står nu alltså på fem poäng (2+3) över sina första sex matcher i NL-klubben.

”För familjen passade det bra med sex veckor”

Vad detta innebär för SM-guldvinnarens framtid är fortfarande oklart. Kontraktet är skrivet till landslagsuppehållet i november, och därefter vet han inte själv vad som väntar.



– Ja, det får vi se. Jag vet inte själv. Jag har ju barn i skola och sådär och jag vill inte vara ifrån dem så mycket. Så för familjen passade det bra med sex veckor. De får hälsa på snart, sade han till Aftonbladet efter att flytten blivit klar.



Södertälje är som bekant en av klubbarna som visat intresse, vilket Omark även bekräftat, men kanske kan en succé i Schweiz ställa till det för den hockeyallsvenska klubben?



Se matchens höjdpunkter HÄR.

