Linus Nyman fick i veckan lämna IK Oskarshamn efter en svag säsongsinledning.

Nu är den allsvenske floppen klar för den finska tabellettan Ässät.

Linus Nyman.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Liiga-laget Ässät meddelar via sin hemsida att Linus Nyman är klar för klubben.



Den finske forwarden, som lämnade IK Oskarshamn tidigare i veckan, har skrivit på ett 1+1-årskontrakt med den finska tabellettan.



– Det känns jättebra att komma till Ässät och få spela i Liiga igen. Jag har pratat med bekanta som spelat i Ässät, och de har trivts väldigt bra i Björneborg. Det verkar vara en bra stämning i Björneborg just nu, så jag ser verkligen fram emot att komma dit och sätta igång, säger han till klubbens hemsida.

Två svenska spelare i laget

Linus Nyman hämtades in till IK Oskarshamn från Lukko inför den här säsongen och kom in i den allsvenska säsongen med närmare 400 matcher i den finska högstaligan på meritlistan.

Den 26-årige forwarden hade emellertid svårt att göra något starkare avtryck i Hockeyallsvenskan, där han noterades för ett mål och totalt fyra poäng på 14 matcher, och under tisdagen meddelade klubben att parterna enats om att bryta kontraktet som sträckte sig säsongen ut.

Ässät ligger etta i Liiga med 41 inspelade poäng på 20 matcher. I laget återfinns två svenskar i form av Oskar Nilsson och Johan Olofsson.

Source: Linus Nyman @ Elite Prospects