Lias Andersson och André Petersson går starkt i Schweiz.

Båda har inlett säsongen bra och öser in mål för sina klubbar.

Lias Andersson och André Petersson har inlett den nya säsongen starkt. Foto: Bildbyrån

Svenskarna fortsätter att vara ledande spelare nere i Schweiz. Bland annat har Malte Strömwall inlett starkt och är med i toppen av skytteligan. Nu är det två andra svenska stjärnforwards som börjat ösa in mål.

Lias Andersson och André Petersson har också fått fina inledningar på den nya säsongen. Båda blev även matchvinnare för sina klubbar under lördagens matcher.

Biel-Bienne vann med 5-4 efter straffläggning mot HC Ajoie och Lias Andersson gjorde två mål i matchen. I straffläggningen gjorde centern mål igen men eftersom det var oavgjort (3-3) efter fem straffomgångar kom matchen att avgöras efter suddenstraffar. Andersson gjorde mål även i den sjätte omgången men Ajoie kvitterade igen. I den åttonde straffomgången gjorde Lias Andersson sitt tredje (!) straffmål för att säkra segern för EHC Biel.

Lias Andersson har nu gjort mål i tre raka matcher och totalt har han inlett med sex mål och nio poäng på åtta matcher så här långt. 26-åringen är därmed en av fem spelare i National League som är i delad skytteligaledning med sex mål så här långt.

André Petersson målbäst i laget efter skadan

Parallellt under lördagen vann SCL Tigers med 3-2 efter straffläggning mot EHC Kloten för att bryta sin fyra matcher långa förlustsvit. André Petersson gjorde ett av Langnaus mål i matchen och i straffläggningen var ”AP20” sedan också den enda spelaren att göra mål. Petersson blev alltså hjälte för SCL Tigers för att se till att de fick vinna igen.

André Petersson missade starten av säsongen på grund av en skada under försäsongen. Men sedan han kom tillbaka från skadan har 35-åringen skjutit fyra mål på fem matcher, vilket är bäst i SCL Tigers.

I skrivande stund är det fem blågula som delar på ledningen i den svenska poängligan i Schweiz. Lias Andersson, Malte Strömwall, Erik Brännström, Marcus Sylvegård och Marcus Sörensen har alla gjort nio poäng så här långt. Erik Brännström är då även i delad ledning av backarnas poängliga i NL så här långt.

Source: Lias Andersson @ Elite Prospects

Source: André Petersson @ Elite Prospects