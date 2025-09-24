Malte Strömwall levererar starkt i starten av den nya säsongen.

En ny fullträff i går gör att svenske stjärnan nu toppar skytteligan i Schweiz med sex mål på sju matcher.

Malte Strömwall har fått en kanonstart på säsongen i Rapperswil. Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

Rapperswil-Jona Lakers, ledda av svenske huvudtränaren Johan Lundskog, har fått en stark start på den nya säsongen i Schweiz. Under tisdagskvällen väntade en hemmamatch mot Biel-Bienne där Lawrence Pilut debuterade för klubben efter att ha skrivit på i helgen.

Det var dock övriga svenskar i laget som klev fram och ordnande segern. Malte Strömwall satte 1-0 i matchen och senare blev även backen Jacob Larsson målskytt med sitt 4-2-mål. Rapperswil kunde sedan vinna med 5-2 för att ta sin femte seger på sju matcher så här långt. Strömwall var återigen framträdande för laget och stod för 1+1 i gårdagens seger.

Malte Strömwall gör succé i Schweiz

Malte Strömwall har därmed fått en succéstart på säsongen i National League. I och med gårdagens fullträff har 31-åringen nu gjort sex mål på sju matcher och han toppar därmed skytteligan tillsammans med schweizaren Théo Rochette. Totalt har Strömwall gjort nio poäng så här långt vilket är bäst av svenskarna i ligan, tillsammans med Marcus Sörensen, och endast fyra spelare i hela ligan har gjort fler poäng.

Strömwall har med andra ord tagit vid från förra säsongen där det också blev succé i Rapperswil. Då stod stjärnan för 22 mål och 46 poäng på 47 matcher vilket gjorde att han kom femma i skytteligan och nia i poängligan. Strömwall var även både mål- och poängbäst bland svenskarna i Schweiz. Forwarden, som spelade i Frölunda och gjorde succé i SHL 2023/24, har varit regelbunden i landslaget de senaste åren och visar nu att han håller hög klass även den här säsongen.

När Malte Strömwall lämnade Frölunda för Rapperswil förra året skrev han ett tvåårskontrakt med klubben. Det kontraktet löper ut efter årets säsong men sett till hur Strömwall har presterat lär klubben vara väldigt intresserade av att förlänga med svensken.

