André Petersson får en tuff inledning i SCL Tigers.

Efter en skada på träning står det klart att han missar starten på den nya säsongen.

André Petersson tvingas till vila innan säsongen ens har dragit igång. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Förra månaden stod det klart att André Petersson flyttar ner till Schweiz efter att ha lämnat HV71 tidigare under sommaren. Han skrev då på ett kontrakt med SCL Tigers inför den kommande säsongen.

Men det blir en tråkig inledning på tiden i Langnau för stjärnan. Klubben meddelar på sin hemsida nämligen att ”AP20” skadades på en träning förra veckan och nu har ett dystert besked kommit. Petersson kommer att vara borta i cirka sex veckor. Pucken släpps för premiären i den schweiziska ligan om exakt tre veckor, den nionde september, vilket innebär att Petersson ser ut att missa de första tre veckorna av säsongen. Han skulle då kunna missa upp emot tio matcher för SCL Tigers.

Jagar ersättare – efter skadan på André Petersson

Klubben menar då att de kommer att försöka ge sig ut på marknaden i jakten på en ersättare efter svenskens skada.

– Förlusten av André är naturligtvis mycket beklaglig för oss. Vi arbetar dock med att hitta en ersättare så snart som möjligt så att vi kan starta säsongen med sex utländska spelare som planerat, säger sportchef Pascal Müller.

André Petersson kommer närmast från tre säsonger i SHL där han spelade för HV71 och var en nyckelspelare. Han gjorde totalt 54 mål och 100 poäng på 129 matcher under de senaste tre säsongerna och var med och räddade kvar i HV i SHL två år i rad. Petersson har även varit en regelbunden spelare i Tre Kronor, bland annat spelade han VM i Tammerfors 2023.

Den kommande säsongen blir forwardens första i Schweiz. Han har tidigare även spelat utomlands i både Nordamerika och KHL.