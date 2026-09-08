KRISEN: Svenskarnas klubb riskerar konkurs

Sparta Sarpsborg riskerar att gå i konkurs.

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Med nio dagar till premiären i den norska högstaligan står Sparta Sarpsborg inför en kris.

Med torsdagens genrep inställt, och hänvisning till läget, har klubben tvingats meddela att man riskerar att bli historia. "Det finns en verklig risk för konkurs inom kort tid om en lösning inte hittas", skrev man i ett pressmeddelande under måndagen.

Med en sjukskriven general manager har klubben granskat sin ekonomiska situation och kommit fram till att läget är betydligt allvarligare än vad styrelsen och de anställda tidigare har haft information om.

Enligt huvudtränaren, Jonas Holøs, behöver man nu samla in fem miljoner bara på några dagar.

– Om vi klarar det behöver vi också ytterligare fem till sju miljoner för att hantera och driva säsongen. Så det blir en tuff kamp för att överleva, säger han i en intervju med norska TV2.

– Antingen behöver näringslivet i Sarpsborg vakna upp och mobilisera sig ordentligt. Om inte, behöver vi en galning med djupa fickor som rycker in och räddar oss. Förhoppningsvis finns det någon där ute som kan se värdet i att Sparta överlever.

Flera svenskar i laget: "Spelargruppen är stressad"

Sparta Sarpsborg tog norskt guld senast 2011. Då med svenskar som Henrik Malmström, Jonas Elofsson, med fler, i laget. Nu har man Peter Andersson på bänken som assisterande tränare, samt Anton Gradin, Victor Öhman och Magnus Eisenmenger i laget.

Spelarna i laget har själva ännu inte velat kommentera det hela.

– Spelargruppen är stressad, men de har hanterat det bra. Jag har försökt vara ärlig med dem. Sedan har vi också pratat om att om vi klarar det här så klarar vi vad som helst. Vi hade faktiskt en väldigt bra träning idag. Oavsett vad som händer kommer de fortfarande att spela ishockey, så vi måste träna och hålla hjulen igång, säger Holøs till TV2.

– Vi tycker att det här är sorgligt, särskilt för Sparta, Sarpsborg och alla som har en koppling till klubben. Det är också sorgligt för norsk ishockey att en av våra klubbar har hamnat i en sådan situation nu strax före seriestart – en säsong vi har höga förväntningar på. Att det nu är osäkert om de kan delta är en situation vi följer noga, och det är sorgligt att klubben har hamnat här.

TV2 menar att de också sett siffror som visar att Sparta Sarpsborg har 66 betalningsanmärkningar och över 2,1 miljoner i obetalda räkningar.

