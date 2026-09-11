Vill införa straffar – innan matcherna

KHL har planer på att införa straffläggning innan matcherna.

Foto: Sergey Bobylev/Imago/Bildbyrån

Från och med säsongen 2027/28 kan KHL komma att införa straffläggning innan matcherna i grundserien.

I en intervju med Championat bekräftar ligans president Aleksej Morozov att ligan har långt gångna planer på att implementera straffar innan första nedsläpp.

– Det skulle skapa extra spänning och intresse, säger Morozov till Championat.

– Alla spelare är uppvärmda, alla är redo och isen är i perfekt skick. Då äger straffläggningen runt och ett lag får övertaget.

Kan leda till mer händelserik förlängning

Tanken är att den straffläggning som sker innan nedsläpp sedan är utslagsgivande om en match skulle vara oavgjord efter ordinarie matchtid och förlängning. Det skulle innebära att laget som förlorar straffläggningen innan nedsläpp behöver avgöra matchen senast i förlängningen för att kunna vinna matchen.

– Det är själva idén. Beroende på hur matchen utvecklas kommer resultatet från straffläggningen att få betydelse, säger Morozov.

Delade åsikter bland spelarna

Bland spelarna går åsikterna isär kring den nya idén.

– Om jag ska vara ärlig förstår jag inte riktigt vad det skulle vara bra för. Det är en sak när du befinner dig i ett känslomässigt uppsving i slutet av matchen och går fram för att lägga en straff, men i början … Vi kämpar alla för att vinna och i så fall skulle resultatet till viss del vara förutbestämt redan från matchens början. Jag är negativ till den här idén, säger Spartak Moskva-forwarden Jegor Filin till Championat .

Lagkamraten Aleksander Beljaev är mer likgiltig.

– Vårt jobb är att gå ut och spela hockey. Vi gör vad de än säger till oss. Straffläggningar, kullerbyttor, cirkusnummer... Vi ställer inga frågor. Vi gör som de säger, säger Beljaev till Championat .

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har antalet svenska spelare i ligan minskat drastiskt. Till den här säsongen återfinns endast en svensk i form av den tidigare Frölunda-forwarden Linus Weissbach, som inför den här säsongen valde att skriva på med SKA St. Petersburg.