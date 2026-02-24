Matchen i KHL mellan Sotji och CSKA Moskva hade spelats i en period.

Då bröts den – efter hot om drönarattack från Ukraina.

”Vi ber fansen om förståelse kring detta”, skrev klubbarna i ett uttalande.

Ryska ligamatchen mellan Sotji och CSKA Moskva fick brytas. Foto: DANIEL NILSSON / BILDBYRÅN / COP 42 / 98099

Den ryska storklubben CSKA Moskva var på besök hos Sotji i OS-arenan Boltjoj Ice Dome. Men matchen blev uppskjuten i 75 minuter och sedan efter en period bröts den helt.

Anledningen var hot om drönarattack från ukrainskt håll. Enligt rysk media ska åskådarna ha förts till ett skyddsrum under arenan.

– På grund av det förnyade hotet om en drönarattack i arenaområdet har det beslutats att matchen inte ska fortsätta. Ligan kommer att meddela ett beslut om matchen, meddelade KHL i samband med det.

Det som ledde till beslutet var de attacker som hade skett under natten till måndagen. Till slut kom de till slutsatsen att matchen inte kunde färdigspelas.

I Sotji spelar 29-årige Ilya Samsonov som valde att bryta sitt NHL-kontrakt med Vegas Golden Knights mitt under den nuvarande säsongen.