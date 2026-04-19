Rönnbergs ilska – efter attacken mot bänken
Det var i slutet på den första finalmatchen mellan Fribourg och Davos som kaoset bröt ut. Några av supportrarna i hemmalaget försökte då ta sig in på Fribourg-bänken.
— Det här är vuxna som går hem och skäms över sitt beteende, säger Roger Rönnberg till Blick.
Det blev en seger för Roger Rönnberg och Fribourg i den första finalmatchen mot Davos. Efter en coaches challenge i slutminuterna plockades Davos 3-3-kvittering bort. Det tände sedan till där Brendan Lemieux i Davos fick matchstraff efter en tung tackling.
Även i hemmapubliken var det då irriterat.
I slutet av matchen försökte en supporter ta sig in på bortalagets bänk. Det samtidigt som han hamnade i en het ordväxling med Roger Rönnberg och Fribourg-spelarna.
– När man kommer till en hockeymatch med barn måste man vara en förebild. Jag hoppas att Davos ber om ursäkt och att vi inte ser dessa människor i match nummer tre, säger Rönnberg till Blick.
Henrik Borgström, Jan Dorthe och Samuel Walser gjorde målen för Fribourg. Yannick Frehner och Julian Parrée var målskyttarna för Davos.
