Petter Rönnqvist kritiserar Albin Grewe efter helgens match.

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Frölunda vann lördagens storstadsmöte mot Djurgården med 4-2 för att försämra stockholmarnas läge ytterligare. DIF ligger fortsatt näst sist med endast tre poäng, och utan en enda trepoängare, efter sex omgångar.

I helgens möte hettade det också till mellan DIF:s Albin Grewe och Frölundas Filip Cederqvist. Det var i första perioden som Cederqvist gjorde sitt första mål för säsongen och firade med sin målgest "älgen" där han håller upp händerna ovanför huvudet för att symbolisera älghorn.

Målgesten uppskattades dock inte av Albin Grewe som ville markera mot Cederqvist, som själv spelade i Djurgården under säsongen 2021/22, under matchens gång. Efter förlusten rasade han också mot Frölundaforwardens beteende.

– Han spelade ner Djurgården i allsvenskan och håller på så där mot oss. Jag tycker att det kan vara lite mer respekt. – Jag har inga problem med att man gör målgester. Men just det här, mot ett lag som man har spelat ner i en lägre division, och håller på så där..., sade Albin Grewe efter lördagens match enligt Expressen .

Petter Rönnqvist om Albin Grewe: "Det blir patetiskt"

Nu reagerar TV4-experten Petter Rönnqvist på Albin Grewes kommentar efter matchen.

– Jag gillar Grewe och han har ju den attributen att han hela tiden ska stå och tjabba lite efter och gnälla, han var på Kovács direkt (i premiären). Det är ju underbart. Just i det här fallet känner jag väl att han kunde ha valt något roligare att bli lack på, helt ärligt, säger Rönnqvist i TV4:s "Hockeyklubben" .

Enligt Petter Rönnqvist borde Albin Grewe lägga energi på annat, speciellt med tanke på Djurgårdens tuffa läge.

– Ni har liksom hur många andra problem som helst i Djurgården. Ska du stå efter matchen när ni har torskat, ni har bara tagit tre poäng på sex matcher, och stå och gnälla på någon motståndare som har gjort någonting för flera år sedan och att han gör den där målgesten. Han gör ju inte den bara mot Djurgården, han gör ju den målgesten jämt. Det blir ju patetiskt. Det är bättre att ställa sig och säga bara ”vi är urusla just nu, vi måste åka hem nu, träna hårdare och komma tillbaka”. Men att då stå där och gnälla på någon motspelare på det sättet..., säger han.

Petter Rönnqvist menar att Albin Grewe kan rikta sin ilska på andra håll som gör mer nytta för DIF.

– Han kan ju får ut sin ilska på vad som helst, för han är ju arg på varenda spelare i hela ligan. Han behöver ju inte koncentrera sig på Cederqvist. Han får säkert en chans att bli arg på något bättre sätt i nästa match.