Tjeckisk ishockey har sorg.

En av de bästa tjeckiska spelarna någonsin, Josef Cerny, har gått bort vid 85 års ålder.

Josef Cerny, en av tjeckisk hockeys största genom tiderna.

FOTO: Vaclav Salek/CTK/Alamy & Arkivbild

En av Tjeckiens bästa hockeyspelare genom tiderna har gått ur tiden.

Josef Cerny spelade hela sin karriär hemma i vad som då var Tjeckoslovakien förutom en säsong i Österrike på karriärens höst. Han är då en av Tjeckiens mest produktiva målskyttar under 60- och 70-talet då han spelade för Brno i Extraliga. Han bildade då länge radarpar med en annan legendar vid namn Richard Farda och de var en fruktad duo under många år. Cerny blev då den första spelaren i ligans historia att göra över 400 mål och han är än i dag en av spelarna som har gjort flest mål och poäng.

I landslaget levererade också Cerny på en hög nivå då han spelade hela 210 landskamper för Tjeckoslovakien. Han kom att spela hela nio VM-turneringar och fyra OS med Tjeckoslovakien och var även lagkapten för landslaget under en tid. Cerny var då bland annat framträdande under VM-turneringarna i Stockholm 1963 och 1969 då Tjeckoslovakien tog brons.

Han hade ett stort troféskåp då han blev ligamästare med Brno hela sju gånger. I landslaget var han med och tog fyra VM-silver och fyra VM-brons samt ett OS-silver och två OS-brons. Efter karriären valdes han in i tjeckisk hockeys Hall of Fame och 2007 tog han även plats i IIHF Hall of Fame. Efter spelarkarriären var Cerny länge verksam som tränare i framför allt Österrike och Tjeckien.

Josef Cerny blev 85 år.