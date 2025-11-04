Joni Ortio har spelat bra sedan han värvades till Vasa Sport.

Nu får den tidigare SHL-målvakten ett kontrakt med ”svenskklubben” för resten av säsongen.

Joni Ortio får fortsatt förtroende i Vasa Sport. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Efter att ha inlett säsongen som klubblös fick Joni Ortio chansen till spel i Vasa Sport i september. Parterna enades då om ett korttidsavtal som sträckte sig till november. Avtalet har löpt ut efter helgens matcher i Liiga och Vasa har sedan behövt fatta ett beslut om målvaktens framtid.

Ortio har däremot imponerat och stått för flera starka prestationer sedan han anslöt till Vasa Sport. Därför meddelar klubben nu att de har kommit överens om ett kontrakt med 34-åringen över hela säsongen 2025/26.

– Det känns fantastiskt att vi lyckas behålla Joni här. Vi hade redan ett starkt målvaktspar inför säsongen, och nu har vi en ännu starkare målvaktssida. Joni har bidragit med mycket professionalism och pålitlighet till laget, säger Vasa-sportchefen Ari-Pekka Pajuluoma.

Joni Ortio fortsätter i svenskklubben Vasa Sport

Vasa ligger i västra Finland och Sport har blivit en ”svenskklubb” de senaste åren sedan ett stort antal blågula spelare sökt sig till klubben. Den här säsongen är det sju svenskar som spelar i Vasa Sport. Det är backarna Theodor Johnsson och Ludvig Claesson samt forwards Simon Hjalmarsson, Ludvig Larsson, Kalle Miketinac, Sebastian Stålberg och Johan Sundström.

Joni Ortio är en meriterad målvakt som bland annat har gjort 37 NHL-matcher med Calgary Flames samt spelat två VM med Finland. Han flyttade till Sverige 2016 och spelade två säsonger i Skellefteå AIK där han var en toppmålvakt i SHL. Finländaren tillbringade sedan flera år i KHL och Schweiz innan han återvände till SHL för spel i HV71 mellan 2022 och 2024. Ortio har dock haft det tyngre de senaste säsongerna i SHL och Liiga där han har blandat och gett i sina prestationer.

Men i Vasa Sport har Ortio fått ett lyft i karriären igen vilket nu har lett till ett kontrakt för hela säsongen.

Source: Joni Ortio @ Elite Prospects