Bekräftar – har nobbat anbud: "Dit vill jag inte"

Jonas Ahnelöv.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

38-årige Jonas Ahnelöv lämnade Södertälje SK i våras och hockeyframtiden är just nu oviss för veteranbacken. För tillfället tränar Ahnelöv med division 3-klubben Häradsbygden, samtidigt som han håller dörren öppen för förslag "om det dyker upp något roligt".

Särskilt lockande verkar emellertid inte utlandsspel i England vara för den OS- och VM-meriterade backen. För LT bekräftar Ahnelöv att han nobbat erbjudanden från klubbar på de brittiska öarna.

– Men dit vill jag inte. Känns som om hockeyn där är sådär, säger Ahnelöv.

Ahnelöv har inte lagt särskilt mycket energi på att överväga en utlandsflytt.

– Jag vet inte. Har ärligt inte tänkt så mycket, säger han.

Återvände till Sverige ifjol

38-åringen gjorde en tvåårig vända till slovakiska Slovan Bratislava efter att han lämnade Leksand 2023, innan han förra säsongen återvände till Sverige för spel i Hockeyallsvenskan med Södertälje. Tidigare under karriären har Ahnelöv även spelat tre säsonger i KHL med Avangard Omsk samt tre säsonger i AHL med San Antonio Rampage.

I Södertälje noterades Ahnelöv för tolv poäng (3+9) på 50 grundseriematcher samt två poäng (1+1) på tolv slutspelsmatcher.