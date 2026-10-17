Säkrar upp stjärnan på långtidskontrakt

Sam Halla får behålla Jesse Puljujärvi i Genève-Servette.

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Sam Hallam får behålla Jesse Puljujärvi även efter den här säsongen.

Den finske stjärnan, som hade ett utgående kontrakt, har skrivit på ett nytt avtal med schweiziska Genève-Servette som säkrar 28-åringens tjänster till 2030.

"För Genève-Servette innebär förlängningen en tydlig markering. Klubben visar sina ambitioner och bygger för framtiden kring spelare som kan göra skillnad på högsta nivå. Jesse Puljujärvi är utan tvekan en av symbolerna för den satsningen", skriver klubben på sin hemsida .

Luleå försökte locka Puljujärvi till klubben

Den tidigare supertalangen, som valdes som fjärde spelare totalt i NHL-draften 2016, lämnade Nordamerika och Florida Panthers organisation förra sommaren för spel i Schweiz. I Genève-Servette har han vuxit ut till en poängspruta, som förra säsongen gjorde 52 poäng (19+33) på 52 matcher och den här säsongen inlett med att göra 13 poäng (6+7) på nio matcher.

I februari 2025 bekräftade Luleås general manager Thomas Fröberg att man försökte locka Puljujärvi till SHL-klubben i samband med att hans kontrakt med Pittsburgh Penguins bröts. I stället avslutade finländaren säsongen i Floridas organisation, innan han gjorde flytten till Schweiz.