Bröt avtalet med Färjestad – klar för KHL-spel

Jeremy Groleau bröt kontraktet med Färjestad i somras.

Nu är backen klar för KHL-spel med Shanghai Dragons.

Jeremy Groleau är klar för KHL-spel med Shanghai Dragons. Foto: Bildbyrån (Montage)

Trots ett år kvar på kontraktet valde Jeremy Groleau och Färjestad att bryta kontraktet i somras.

Nu väntar spel i KHL för den tidigare SHL-backen. Via ett inlägg på Facebook meddelar Shanghai Dragons att Groleau skrivit på för klubben.

Den 25-årige kanadensaren anslöt till Färjestad inför säsongen 2023/24 och förlängde våren 2024 sitt kontrakt fram till 2026 med SHL-klubben. Parterna valde emellertid att gå skilda vägar tidigare i somras då det enligt sportdirektören Rickard Wallin inte fanns plats för honom i den roll som Groleau såg sig själv i hos Färjestad.

Tio SHL-bekantingar i KHL

Under sin tid i SHL stod Groleau för 15 poäng (3+12) på 82 grundseriematcher samt två poäng (0+2) på nio slutspelsmatcher.

Till den kommande säsongen återfinns tio SHL-bekantingar, varav tre svenskar (Dmytro Timashov, Robin Press och Fredrik Claesson) i KHL.