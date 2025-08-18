Prenumerera

Bröt avtalet med Färjestad – klar för KHL-spel

  • Author image

    Rasmus Kågström

    • Redaktör

    Jeremy Groleau bröt kontraktet med Färjestad i somras.
    Nu är backen klar för KHL-spel med Shanghai Dragons.

    Jeremy Groleau
    Jeremy Groleau är klar för KHL-spel med Shanghai Dragons. Foto: Bildbyrån (Montage)

    Trots ett år kvar på kontraktet valde Jeremy Groleau och Färjestad att bryta kontraktet i somras.

    Nu väntar spel i KHL för den tidigare SHL-backen. Via ett inlägg på Facebook meddelar Shanghai Dragons att Groleau skrivit på för klubben.

    Den 25-årige kanadensaren anslöt till Färjestad inför säsongen 2023/24 och förlängde våren 2024 sitt kontrakt fram till 2026 med SHL-klubben. Parterna valde emellertid att gå skilda vägar tidigare i somras då det enligt sportdirektören Rickard Wallin inte fanns plats för honom i den roll som Groleau såg sig själv i hos Färjestad.

    Tio SHL-bekantingar i KHL

    Under sin tid i SHL stod Groleau för 15 poäng (3+12) på 82 grundseriematcher samt två poäng (0+2) på nio slutspelsmatcher.

    Till den kommande säsongen återfinns tio SHL-bekantingar, varav tre svenskar (Dmytro Timashov, Robin Press och Fredrik Claesson) i KHL.

