Uppgifter: Stjärnorna förlänger med mästaren

Marcus Sörensen och Jacob de la Rose.

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Både Marcus Sörensen och Jacob de la Rose ser ut att bli kvar i den regerande schweiziska mästaren Fribourg.

Enligt Aftonbladet har båda svenskarna enats med klubben om nya avtal som sträcker sig fram till 2029.

Sörensen och de la Rose har spelat i Fribourg-Gottéron sedan 2022, då Sörensen lämnade nedflyttade Djurgården för spel i klubben medan de la Rose valde att lämna Färjestad efter SM-guldet samma vår.

Poängbäst sedan ankomsten

31-årige Sörensen har varit Fribourgs poängbästa spelare sedan sin ankomst till klubben, med totalt 169 poäng (76+93) på 164 matcher. 28-årige de la Rose har även han varit produktiv under sina år i Fribourg, där han stått för 109 poäng (58+51) på 202 matcher.

I Sverige är Marcus Sörensen främst förknippad med spel i Djurgården, men forwarden har även spelat en match i Skellefteå samt spenderat lånesejourer i både Borås och Vita Hästen. Jacob de la Rose har Arvika som moderklubb och har på seniornivå spelat för Leksand och Färjestad i Sverige.

Blev mästare i våras

Förra säsongen, där svenskarna blev mästare efter att Fribourg besegrat Davos i den sjunde och avgörande finalmatchen, noterades Sörensen för 32 poäng på 32 grundseriematcher, medan de la Rose producerade 28 poäng på 51 matcher.

I Fribourg har svenskarna landsmannen Roger Rönnberg som huvudtränare sedan förra säsongen.

Source: Marcus Sörensen @ Elite Prospects