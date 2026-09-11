Europeisk Hockey

Uppgifter: Stjärnorna förlänger med mästaren

Publicerad 11 september 2026 13:59
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
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En återkomst till svensk hockey ser ut att dröja för Marcus Sörensen och Jacob de la Rose. Enligt Aftonbladet har de svenska stjärnorna förlängt sina kontrakt med schweiziska Fribourg.

Marcus Sörensen och Jacob de la Rose.
Marcus Sörensen och Jacob de la Rose.
Foto: Imago/Bildbyrån

Både Marcus Sörensen och Jacob de la Rose ser ut att bli kvar i den regerande schweiziska mästaren Fribourg.

Enligt Aftonbladet har båda svenskarna enats med klubben om nya avtal som sträcker sig fram till 2029.

Sörensen och de la Rose har spelat i Fribourg-Gottéron sedan 2022, då Sörensen lämnade nedflyttade Djurgården för spel i klubben medan de la Rose valde att lämna Färjestad efter SM-guldet samma vår.

Poängbäst sedan ankomsten

31-årige Sörensen har varit Fribourgs poängbästa spelare sedan sin ankomst till klubben, med totalt 169 poäng (76+93) på 164 matcher. 28-årige de la Rose har även han varit produktiv under sina år i Fribourg, där han stått för 109 poäng (58+51) på 202 matcher.

I Sverige är Marcus Sörensen främst förknippad med spel i Djurgården, men forwarden har även spelat en match i Skellefteå samt spenderat lånesejourer i både Borås och Vita Hästen. Jacob de la Rose har Arvika som moderklubb och har på seniornivå spelat för Leksand och Färjestad i Sverige.

Blev mästare i våras

Förra säsongen, där svenskarna blev mästare efter att Fribourg besegrat Davos i den sjunde och avgörande finalmatchen, noterades Sörensen för 32 poäng på 32 grundseriematcher, medan de la Rose producerade 28 poäng på 51 matcher.

I Fribourg har svenskarna landsmannen Roger Rönnberg som huvudtränare sedan förra säsongen.

Source: Marcus Sörensen @ Elite Prospects

Source: Jacob de la Rose @ Elite Prospects

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