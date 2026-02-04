Ett mål från historia – inför kontraktsslutet

Mantas Armalis och Simon Johansson säkrade 3–0-segern för Ilves under tisdagen. Nu är den sistnämnde ett mål i från att skriva historia i finska klubben.

Simon Johansson kan skriva historia i finska Ilves. Foto: Bildbyrån och dpa picture alliance/Alamy Live News.

Ingen annan Liiga-back har kommit nära Simon Johansson i målkolumnen denna säsong. Och nu, med 19 fullträffar är han även på väg att skriva historia.

Efter tisdagskvällens 3–0-seger mot Pelicans, där tidigare Leksandsmålvakten Mantas Armalis spikade igen, meddelar Ilves detta faktum. Endast två backar har nämligen nått upp till denna siffra i klubbens färger någonsin. Risto Siltanen (1989) och Allan Measures (1998). Och med den form den äldsta av Johansson-brorsorna visat upp är det nu en tidsfråga innan han är bäst.

Fortsätter den tidigare Djurgårdsbacken på detta sätt når han även 51 poäng, vilket även det skulle vara ett nytt backrekord i Ilves för en säsong. Bästa svenska säsong i finska Liiga, både i mål (23) och poäng (52) stod Max Lindroth för i TPS förra året.

Simon Johansson sitter på utgående kontrakt

För Simon Johansson, som gör sitt tredje år i ligan, kommer det hela även lägligt. Kontraktet med Ilves går nämligen ut efter säsongen.

26-åringen med båda brorsorna i Leksands A-lag nu kan därmed bli het på marknaden, kanske i Sverige? Senaste året där hemma gav 37 matcher med Djurgården, samt poängsuccé på lån i Mora. Sedan flytten 2021 har han spelat två säsonger i AHL, samt (snart) tre i Finland.

