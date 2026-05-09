Tillbaka – som svenskens assisterande tränare

Heinz Ehlers, 60, är tillbaka i Ålborg och Danmark. Det i en roll som assisterande tränare till en helt grön Daniel Johansson.

Heinz Ehlers blir kollega till Daniel Johansson i Aalborg.

Som spelare var han en stor profil inom svensk ishockey på 80-, och början av 90-talet. Därefter byttes centerpositionen mot en i båset och uppdrag i Schweiz och det danska landslaget varvades. Nu är Heinz Ehlers tillbaka i hemstaden Ålborg.

60-åringen blir utvecklingschef och assisterande tränare i klubben.

– Heinz är det största tränarnamnet inom dansk ishockey. Han har arbetat i många år på absolut högsta nivå. Alla är platser där det ställs höga krav på attityd och professionalism. Vi är stolta över att Heinz Ehlers vill återvända och arbeta på Aalborg Pirates. Det är bara för att han har hjärtat i klubben och i vårt projekt, för annars är det inte ett namn som vi hade en chans att locka till oss, säger sportchefen Ronny Larsen i fredagens pressmeddelande.

Blir assisterande – till Daniel Johansson

Så sent som 2025 ledde Heinz Ehlers EHC Visp till titeln i den schweiziska andraligan, och under 2025/26 hoppade han in som korttidslösning i högstaligans SC Bern. Ändå blir han nu assisterande tränare, och inte huvudansvarig.

Den nye huvudtränaren i Aalborg Pirates blir nämligen 33-årige svensken Daniel Johansson.

– Daniel Johansson är en ung och begåvad tränare. Och här kommer Heinz Ehlers, med sin erfarenhet och kompetens, att kunna stötta Daniel i hans första huvudtränarjobb. De har haft ingående diskussioner om rollfördelningen, där Daniel kommer att ha det avgörande ordet. Men Heinz vill ha hans rygg. Och Heinz kommer med en enorm barlast av expertis, säger Ronny Larsen.

Första jobbet som huvudtränare: ”Väldigt hedrad”

Johansson har tidigare jobbat med Rögles och Linköpings juniorer. Därefter flyttade han till Danmark för att bli assisterande tränare. Först till Santeri Heiskanen och senare till svenske Jonas Holmström. Nu tar han istället över som högsta hönset.

– Jag är väldigt hedrad över att få jobba med Heinz Ehlers. Jag är helt ny som huvudtränare, och jag uppskattar att jag kan sparra dagligen med en så stor hockeykapacitet. Vi har haft flera möten och är helt på samma våglängd vad gäller spelstil och rollfördelning. Det ska bli jättekul att komma igång, säger Daniel Johansson själv på Ålborg-klubbens sajt.

