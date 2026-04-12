Frölunda-produkten lämnar – efter poängstark säsong

Eric Hjorth, 25, flyttar på sig.

Den tidigare Frölunda- och Linköping-backen lämnar tyska Lausitzer Füchse.

Ungdomsåren i Frölunda och junioråren i Linköping. Det blev dock aldrig någon A-lagsdebut i SHL. I stället gav han sig ut på en spektakulär resa. Via spel i kanadensiska juniorligan OHL, blev det sedan en retur till Frölundas U20-lag, innan det blev ett par år i Finland. Efter att ha spelat i AIK och Vita Hästen blev det sedan spel i ECHL i Kanada innan han tog sig till alpligan med italienska Ritten/Renon.

Under säsongen som gick har han spelat för Lausitzer Füchse i den tyska andraligan och gjorde 19 poäng på 42 matcher från backplats. Nu står det klart att han lämnar klubben och flyttar vidare.

Vilken blir den elfte klubb i karriären för göteborgaren?

