Beskedet: Stoppas från matcher i Sverige

Dominik Egli och Frédéric Allard.

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Den schweiziska sajten Blick rapporterar att både Frédéric Allard och Dominik Egli kommer att avstå från spel i kvällens CHL -match borta mot Rögle . Det rör sig inte om några skador eller andra medicinska skäl – i stället är det av skatteskäl som backarna avråds från att spela mot Ängelholmslaget.

Både Egli och Allard har nyligen lämnat Sverige efter flera säsonger i SHL med Frölunda respektive Luleå . Enligt Blick ska båda backarna ha tagit ut sign-off-bonusar från SHL-klubbarna, vilket är ersättningar som av skattemässiga skäl betalas ut när spelaren lämnat landet.

Det är just dessa pengar som gör en svensk CHL-resa problematisk.

Duon saknades även mot Skellefteå

Enligt Blick handlar beslutet om risken för svensk beskattning kopplad till ersättningar från deras tidigare klubbar. Spelarna behöver hålla sig utanför Sveriges gränser i sex månader och därför har Davos valt att inte låta någon av spelarna följa med till Sverige. Det är samma anledning som gjorde att båda saknades när Davos mötte Skellefteå den 12 september, en match som Skellefteå vann med 6–2.

Dominik Egli återvände till Davos efter två säsonger i Frölunda och skrev ett sexårskontrakt med den schweiziska fjolårsfinalisten. På de nio inledande matcherna i NL har 28-åringen producerat fyra poäng (0+4).

Frédéric Allard lämnade Luleå efter tre säsonger för spel i Davos, där han skrev på ett tvåårskontrakt och under upptakten av säsongen har han producerat två poäng (1+1) på nio matcher.