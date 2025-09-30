Austin Wagner, 28, spelade under fjolårssäsongen i Chicago Blackhawks farmarlag Chicago Wolves i AHL – efter en säsong i SHL med Oskarshamn. Nu väljer den meriterade yttern spel i KHL för Shanghai Dragons.

– En kraftfull och snabb ytter som spelar lika bra offensivt som defensivt, säger Shanghais vd Igor Varitsky till klubbens hemsida.

Austin Wagner väljer spel i KHL. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Säsongen 23/24 var han med och spelade ner Oskarshamn till Hockeyallsvenskan – nu väljer den 28-åriga forwarden Austin Wagner spel i KHL med kinesiska Shanghai Dragons.

I Oskarshamn noterades Wagner för 13 poäng (8+5) på 34 matcher, och skrapade ihop hela 118 utvisningsminuter. Under fjolårssäsongen spelade han med Chicago Wolves i AHL, där han stod för 18 poäng (9+9) på 62 matcher. Nu bär det alltså av till Kina för den meriterade forwarden.

– Vi letar efter sätt att stärka våran offensiv, öka farten och bli bättre i vårat målskytte. Austin Wagner är en kraftfull och snabb ytter som spelar lika bra offensivt som defensivt, inklusive i boxplay. Han är en erfaren forward som har spelat både i NHL och Europa, vilket innebär att han borde anpassa sig snabbt till spelet i KHL, säger Shanghai Dragons vd Igor Varitsky.

Har spelat över 100 matcher i NHL

28-åringen valdes på plats 99 av Los Angeles Kings i draften 2015, sedan dess har han spelat 178 matcher i NHL och noterats för 42 poäng (23+19) totalt. Wagner har också spelat 200 matcher i AHL, där han producerat 72 poäng (44+28).

Source: Austin Wagner @ Elite Prospects