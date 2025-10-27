Finsk hockey förändras – nu står det klart att det ska bildas en ny serie som med största sannolikhet kommer att ersätta Liiga. Enligt Iltahleti ska anledningen vara ett växande missnöje med hur Liiga hanterats.

– Vi måste höja ribban, och det måste ske snabbt, säger den nya ligans representant Heikki Penttilä till Iltahleti.

Finska högstaligan ersätts av en ny superserie. Foto: Bildbyrån/Montage

Det sker förändringar i finsk hockey – högstaligan Liiga ersätts nu av en ny superserie och flera av lagen har redan hoppat på tåget.

Under lördagen rapporterades det om att flera av Liiga-klubbarna var i förhandlingar om att bryta sig ur högstaligan för att bilda en ny liga. Under måndagen klargjordes det att drömmen om en ny liga har blivit verklighet. Det är företaget Causabon Oy, som ägs av Tapparas före detta ordförande Heikki Penttilä, som driver projektet

– Finsk ishockey har halkat efter de europeiska toppligorna på många sätt. Vi måste höja ribban, och det måste ske snabbt, säger Penttilä till Iltahleti.

Tanken är att den nya ligan ska börja redan nästa säsong, och innehålla mellan tio och tolv lag. Förhoppningen är att den nya satsningen ska locka fler besökare och höja intresset för sporten.

– Vi vill att sporten ska tilltala en bredare publik och locka nya målgrupper. Potentialen är enorm, men det kräver modernt och djärvt tänkande.

Enligt uppgifter till Iltahleti ska Liiga-klubbarna Tappara, HIFK, TPS, Kiekko-Esbo, Kärpät, JYP, Ässät vara beredda att gå med i satsningen. Även Jokerit, som nu spelar i andraligan Mestis, ska vara intresserade av den nya ligan. Hur Liiga kommer att hantera detta, och hur den nuvarande finska högstaligan kommer att se ut i framtiden, är oklart.