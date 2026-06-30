Filip Forsmark flyttar till Frankrike efter två år i Troja-Ljungby. Foto: Jens Carlsson / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Filip Forsmark skriver nästa kapitel i sin hockeykarriär.

Den tidigare TV-puckstjärnan är klar för franska Anglet efter att ha tillbringat de två senaste säsongerna med IF Troja-Ljungby, skriver klubben på Facebook .

I Anglet blir han lagkamrat med den svenske backen Hampus Rydqvist, som anslutit till klubben från norska Sparta Sarpsborg efter flera år på Miami University i den amerikanska collegehockeyn.

Vänsterforwarden var med och spelade upp Troja i Hockeyallsvenskan 2025, men var sedan också med och spelade ned dem i Hockeyettan den gångna säsongen. På 49 allsvenska matcher stod han för 20 poäng (6+14) innan han var poänglös på fem matcher i kvalet mot Västerås IK.

Filip Forsmark prisades som TV-puckens bästa forward

Filip Forsmark var dominant som TV-puckspelare och hjälpte 2013 Västergötland till en andraplats i turneringen. Han gjorde hela 28 poäng (13+15) på åtta matcher i turneringen och utsågs till bäste forward.

Han gick sedan vidare från moderklubben Skövde till spel i Frölundas juniorverksamhet under ett par säsonger innan han flyttade till Örebro och gjorde en säsong i deras J20-lag.

2017 flyttade Forsmark till Nordamerika där han tillbringade drygt sju säsonger. Han hann med två säsonger i juniorligan USHL och fem säsonger på Merrimack College innan han testade på spel i ECHL

Kontraktet med Anglet är skrivet över säsongen 2026/27.