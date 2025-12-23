Spelarna i farmarligan ECHL har fått nog. Under måndagen kom beskedet att de går ut i strejk i protest mot vad de anser vara dåliga villkor.

Spelarna i ECHL är redo att gå ut i strejk. Foto: AP Photo/Phelan M. Ebenhack

På måndagskvällen meddelade Professional Hockey Players’ Association (PHPA) att organisationens medlemmar i ECHL har utfärdat ett strejkvarsel. Efter ett strejkmandat som antogs den 18 december är varslet satt att träda i kraft den 26 december.

Enligt PHPA är strejkvarslet ett svar på ECHL:s ”orättvisa arbetsmetoder” och syftar till att påskynda förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal (CBA).

PHPA:s verkställande direktör Brian Ramsay utfärdade ett uttalande där han betonade att spelarna vill nå en överenskommelse i hopp om att undvika störningar under säsongen.

– Under flera månade har vi förhandlat med ligan, och deras olagliga och tvingande agerande under hela denna process har varit oerhört nedslående, säger Ramsay.

– Vi ber om grundläggande standarder för hälsa, säkerhet och arbetsvillkor som gör det möjligt för spelarna att hålla sig friska, tävla på hög nivå och bygga hållbara professionella karriärer. Våra medlemmar har aldrig varit mer enade och är redo att återvända till förhandlingsbordet när som helst.

PHPA har lämnat in en anmälan om orättvisa arbetsmetoder till National Labor Relations Board i hopp om att det ska bidra till att föra förhandlingarna framåt. ECHL har för närvarande ett uppehåll över julhelgen, och ligan är planerad att återuppta sitt matchande på fredag – samma dag som strejken i så fall skulle träda i kraft.

Får spel i begagnad utrustning

Tidigare under dagen rapporterade Sportsnets Elliotte Friedman att American Hockey League (AHL) och PHPA närmar sig ett nytt kollektivavtal som skulle gälla till och med säsongen 2029/30. Friedman noterade att ECHL-spelare höll virtuella möten för att diskutera strejken, eftersom ligan och spelarna ännu inte har gjort framsteg i sina förhandlingar.

Spelare i ECHL utfärdade också ett öppet brev till fansen på måndagen, där de hävdar att ligan har underminerat förhandlingsprocessen som pågått sedan januari, och hänvisar till säkerhetsproblem som har plågat ligan i flera år.

”Under förhandlingarnas gång har ligan motsatt sig grundläggande frågor som rör spelarsäkerhet och arbetsvillkor. Det har tagit nästan ett år att övertyga ligan om att vi borde ha rätt att välja hjälmar som faktiskt passar oss. Vi har fortfarande klubbar som förser spelare med begagnad utrustning. Ligan visar ingen omtanke eller respekt för spelarnas resescheman och har sagt att den nio timmar långa bussresan hem ska betraktas som vår lediga dag”, skriver de.

”Fram till för bara några dagar sedan var ligan inte beredd att ge oss en ledig dag per vecka, och de vägrade att förhandla fram ett meningsfullt uppehåll över helgerna som gör det möjligt för spelare att vara hemma med sina familjer – något som skulle vara i linje med professionell hockey i Nordamerika.”

ECHL-spelarna: ”Ligan föredrar mobbing framför förhandling”

Spelarna uppger att de känner sig ”respektlöst behandlade, undervärderade och tagna för givet”, och att ECHL föredrar ”mobbning framför förhandling” samt inte respekterar processen eller spelarnas rätt att förhandla fram en rättvis uppgörelse.

Enligt brevet skickade ECHL två meddelanden till spelarna via deras respektive klubbar i ett försök att pressa idrottarna till en överenskommelse och att ”skrämma spelare med metoder som bryter mot amerikansk arbetsrätt”.

Både AHL och ECHL har spelat vidare på förlängningar av gamla kollektivavtal som löpte ut efter förra säsongen. ECHL-spelarna gick ut med ett uttalande i november där de redogjorde för detaljerna i det gamla avtalet – bland annat låga löner och täta spelscheman – samtidigt som medlemmarna uttryckte en önskan om bättre villkor för de idrottare som tränar året runt för att kunna leverera bästa möjliga hockey på isen.

Svenskarna i ECHL säsongen 2025/26

Målvakter:

Samuel Jonsson, Fort Wayne Comets

Hugo Ollas, Bloomington Bison

Backar:

Calle Odelius, Worcester Railers

Alexander Stensson, Iowa Heartlanders

Loke Johansson, Maine Mariners

Jesper Solomon Frisell, Bloomington Bison

Forwards: