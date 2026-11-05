Förre NHL-stjärnan på väg till Ryssland

Den tidigare NHL -stjärnan Evander Kane ser ut att hamna i Ryssland.

I en intervju med DFO Insider bekräftar agenten Dan Milstein att man är nära att nå en överenskommelse med en KHL-klubb.

– Vi hade ett par alternativ här i Nordamerika, men i slutändan valde Evander att ta sin talang till Ryssland. Vi är väldigt nära att skriva ett avtal med ett KHL-lag, så inom de närmaste dagarna kommer vi att göra det officiellt. Han kommer att spela i Ryssland den här säsongen, säger Milstein.

Har turbulenta år bakom sig

Kane har varit en av NHL:s mest kontroversiella spelare de senaste åren. Den tidigare stjärnspelaren har haft stora utmaningar utanför isen, där han 2021 ansökte om personlig konkurs med skulder på 260 miljoner kronor och spelskulder på nära 15 miljoner kronor.

Samma år anklagades han av sin dåvarande fru både för att ha satsat pengar på sina egna NHL-matcher och för sexuella övergrepp och upprepade fall av fysiskt våld, där ligan inte kunde hitta några bevis på några av anklagelserna.

Hösten 2021 stängdes Kane av från NHL efter att ha lämnat in ett falskt vaccinationsintyg och anklagades efter sin avstängning för att ha brutit mot AHL:s covidprotokoll, något som inte kunde bevisas men som i januari 2022 ledde till att hans dåvarande klubb San Jose Sharks placerade honom på unconditional waivers i syfte att bryta avtalet. Uppbrottet bestriddes av spelarfacket, men efter förhandlingar mellan Sharks och Kane enades parterna till slut om att gå skilda vägar.

Har spelat över 1 000 NHL-matcher

Förra säsongen spelade Kane i Vancouver Canucks, där han producerade 31 poäng (13+18) på 71 matcher. Den 35-årige forwarden har spelat 17 säsonger i NHL och passerade i sluttampen av fjolårets grundserie 1 000 grundseriematcher i ligan.

Totalt har han spelat 1 001 NHL-matcher och producerat 648 poäng under sin karriär, som inleddes i Atlanta Thrashers 2009 och gick vidare till Winnipeg (dit Atlanta flyttades 2011), Buffalo, San Jose, Edmonton och Vancouver.