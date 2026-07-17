Stannar - trots SHL-förfrågningarna

Eric Martinsson stannar i Tyskland. Foto: Bildbyrån och Alarmy (montage).

"Förra säsongen var det ändå ganska nära att det blev SHL, så den dörren kommer jag aldrig stänga. Det har funnits förfrågningar från SHL nu också, men jag behöver landa lite efter den här säsongen."

Ovanstående ord kom från Eric Martinsson när backen i april pratade med hockeysverige.se . Då kom den dubble SM-guldvinnaren från ett starkt debutår i Tyskland, och menade också att det inte gick att utesluta en fortsättning.

Nu meddelar Schwenninger Wild Wings att man kommit överens med Martinsson om ett nytt kontrakt.

– Vi var fast beslutna att behålla Eric hos oss efter hans prestationer och med tanke på hans egenskaper. Han hade en viktig roll i vårt lag både på och utanför isen. I alla våra diskussioner gjorde han det tydligt vilken potential han ser i laget och hela organisationen. Vi är glada att vi kunde nå en överenskommelse och att han kommer att fortsätta spela för oss, säger Schwenningers Stefan Wagner.

Eric Martinsson överraskades av tyska ligan

Eric Martinsson har tidigare berättat att han blivit glatt överraskad av den tyska ligan. Inte minst av publiken då det ibland nådde "tryck på en nivå vi inte ens når i SHL".

Den nu 33-årige backen kom fram i Rögle, men har framförallt representerat HV71 och Växjö Lakers på seniornivå. Det var från de sistnämnda han flyttade till Tyskland 2025.

– Förra året var bra för klubben, men vi vill alla uppnå ännu mer. Jag är väldigt glad över att vara tillbaka för ytterligare en omgång och att hjälpa laget att vinna matcher och förhoppningsvis få en ännu bättre säsong, säger Martinsson när hans nya avtal presenteras.