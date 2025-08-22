Bemström lämnar Nordamerika – klar för ny klubb

Emil Bemström har sprutat in poäng i AHL de senaste säsongerna.

Nu lämnar han Nordamerika för spel i schweiziska Bern.

Emil Bemström är klar för Bern.

Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media/Alamy

Via sin hemsida meddelar Bern att Emil Bemström skrivit på ett ettårskontrakt med klubben.

– Emil är en skicklig forward med ett farligt skott och stor erfarenhet från spel i Nordamerika. Vi är övertygade om att hans kvaliteter kommer att stärka vårt lag, säger sportchefen Diego Piceci.

Väntas debutera i oktober

Bemström har spelat i Nordamerika sedan 2019, då han direkt slog sig in i Columbus NHL-lag efter att ha lämnat Djurgården. Efter att ha spenderat sina tre första säsonger i NHL med Blue Jackets spenderade Bemström delar av säsongen 2022/23 i farmarligan och hade därefter svårt att få tillbaka fotfästet i Columbus. Säsongen 2023/24 trejdades Bemström till Pittsburgh där han avslutade säsongen 2023/24 i NHL, innan han den gångna säsongen fick spendera merparten av säsongen i AHL.

Där noterades han för 48 poäng (23+25) på 48 matcher, medan han i NHL stod för en poäng (0+1) på 14 matcher med Penguins.

Bemström rehabiliterar just nu en skada och väntas inte göra sin debut i Bern förrän i oktober. 26-åringen blir lagkamrat med landsmännen Adam Reideborn, Victor Ejdsell, Hardy Häman Aktell och Anton Lindholm i den schweiziska huvudstadsklubben.

Source: Emil Bemström @ Elite Prospects