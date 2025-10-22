De ser ut att forma Sam Hallams nya stab

Sam Hallam lämnar Tre Kronor efter säsongen som innehåller både OS och VM.

Nu ser det ut som att staben runt om honom är på plats i Schweiz.

Sam Hallam kan få den finske legendaren bredvid sig. Foto: Bildbyrån

Geneve-Servette fick en tuff start på säsongen i den schweiziska ligan. Då valde man att sparka Yorick Treille som huvudtränare. In kom Ville Peltonen som interimtränare.

Efter ett par veckor har resultaten vänt och nu står det klart att Peltonen och hans stab blir kvar i Servette.

”Sedan tränarbytet har resultaten varit uppmuntrande, och reaktionen från spelarna har varit mycket positiv”, säger klubben.

Tog OS-silver med Finland 2006

I staben ingår även Pekka Kangasalusta och Pierre Allard, som tidigare jobbat för Montreal Canadiens.

Vidare skriver Geneve-Servette i sitt pressmeddelande att man nu diskuterar att anställa dem för att jobba med den svenska förbundskaptenen Sam Hallam i klubben nästa år.

Som spelare vann Ville Peltonen VM med Finland och tog OS-silver 2006 i Turin.