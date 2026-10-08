Klart: Svensken lämnar Schweiz

David Lindquist.

Foto: Pius Koller/Imago/Bildbyrån

En återkomst till svensk hockey får vänta för David Lindquist.

Efter att ha spenderat de senaste tre säsongerna i Schweiz fortsätter nu den SHL -meriterade forwarden sin karriär med spel i Italien och Milano. Den italienska ICEHL-klubben meddelar via sin hemsida att Lindquist har tecknat ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.

Har spelat i SHL med Luleå

Lindquist lämnade BIK Karlskoga 2023 efter tre produktiva säsonger i den allsvenska klubben, där han noterades för totalt 90 poäng på 132 grundseriematcher. Under sina år i Schweiz har Lindquist representerat Martigny, Visp, Thurgau och senast La Chaux-de-Fonds, där han under fjolårssäsongen noterades för 44 poäng (16+28) på 45 matcher.

På meritlistan har 34-åringen även två och en halv säsong i Björklöven samt 16 matcher i SHL med Luleå under säsongen 2018/19.

NHL-bekantingar i laget

Milano är nykomlingar i ICEHL och har inlett säsongen med fem segrar på åtta matcher. I laget återfinns svenske Michael Frycklund samt NHL-meriterade spelare i form av Greg McKegg, Michael Dal Colle och Wade Allison.