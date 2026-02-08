Daniel Ljunggren kommer inte att vända hem till Sverige nästa säsong.

Den förre Mora-kaptenen är klar för en fortsättning i schweiziska HC Thurgau.

Daniel Ljunggren är klar för en fortsättning i HC Thurgau. Foto: Bildbyrån (Montage)

Inför förra säsongen valde lagkaptenen Daniel Ljunggren att lämna Mora IK. Han flyttade i stället ner till Schweiz och skrev på för HC Thurgau i andraligan. I fjol stod han för 31 poäng på 34 matcher för Thurgau och lånades därefter in till HC Fribourg-Gottéron i högstaligan där han spelade under slutspelet.

Ljunggren förlängde sedan sitt kontrakt över årets säsong och har fortsatt leverera starkt i Thurgau. 31-åringen har gjort tolv mål och 36 poäng på 41 matcher och har +18 i den schweiziska andraligan den här säsongen. Han leder därmed lagets interna poängliga.

Daniel Ljunggren stannar i HC Thurgau

Nu står det klart att Daniel Ljunggren kommer att bli kvar i Schweiz en säsong till. Under söndagen meddelar HC Thurgau att de har kommit överens om ett nytt kontrakt med Ljunggren som sträcker sig över nästa säsong, alltså till 2027. Det innebär att det kommer att dröja innan vi får se Daniel Ljunggren på svensk is igen.

Under årets säsong har Ljunggren återigen blivit inlånad Fribourg-Gottéron där han har spelat under svenske tränaren Roger Rönnberg. Ljunggren gjorde två matcher hos Fribourg i början av säsongen, där han sköt ett mål. Sedan plockades han även in av klubben inför Spengler Cup i mellandagarna.

Tidigare i sin karriär har Daniel Ljunggren spelat 449 matcher i HockeyAllsvenskan där han har gjort 337 poäng, vilket är tredje bäst i ligans historia. Där har 31-åringen spelat för Almtuna, Tingsryd och Mora. Mellan 2021 och 2024 var Ljunggren även lagkapten för Mora IK.

Source: Daniel Ljunggren @ Elite Prospects