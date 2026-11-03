Svenske tränaren sparkas – efter 16 matcher

Daniel Johansson.

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2024 lämnade Daniel Johansson uppdraget som assisterande tränare i Malmös U20-lag för att ta steget till seniorhockeyn i en roll som assisterande tränare i danska Aalborg Pirates. Efter två säsonger i en assisterande roll befordrades Johansson till huvudtränare inför den här säsongen – men sejouren som huvudansvarig blev kort för 34-åringen.

Via sin hemsida meddelar Aalborg att Johansson får sparken efter tio förluster på 16 matcher som huvudtränare i klubben.

– Under en period har vi inte lyckats omsätta vår potential till de resultat vi önskar. När utvecklingen inte går i önskad riktning har vi som klubb ett ansvar att agera. Vi anser därför att tiden är inne att ge laget nya impulser. Det handlar om att skapa förnyad energi, återfå tron på våra kvaliteter och vända den sportsliga utvecklingen, säger vd:n Peter Lauritsen.

Tog över efter Jonas Holmström

Johansson ersatte landsmannen Jonas Holmström som huvudtränare i Aalborg inför den här säsongen, efter att Holmström återvänt till Sverige för att ta över hockeyallsvenska BIK Karlskoga.

– Daniel har arbetat engagerat och professionellt för Aalborg Pirates och han förtjänar ett erkännande för det. Beslutet att byta den sportliga ledningen är klubbens och vi vill hantera den fortsatta processen på ett korrekt och respektfullt sätt. Vi vill också tacka Daniel för hans insatser för klubben, säger Lauritsen.

Danske legendaren tar över

Ny huvudtränare i Aalborg Pirates blir den danske hockeyikonen Heinz Ehlers. 60-åringen, som tidigare varit förbundskapten i Danmark och som förra säsongen var huvudtränare i schweiziska storklubben Bern, klev in som assisterande tränare i Aalborg inför den här säsongen och befordras nu till huvudansvarig.

Aalborg ligger på nästjumboplatsen i den danska ligan med 15 inspelade poäng på 16 matcher. Förra säsongen slutade laget fyra i grundserien, innan man åkte ut i kvartsfinalen i slutspelet. I laget återfinns den här säsongen sex svenska spelare i form av Edvin Olofsson, Niklas Folin, Alexander Lindelöf, Alexander Younan, Eric Engstrand och Oskar Kvist.