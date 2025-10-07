Förre SHL-backen bröt NHL-avtalet – skriver KHL-kontrakt

Christian Jaros återkomst till Nordamerika blev kortvarig.

I början av oktober bröt den tidigare SHL-backen sitt kontrakt med Columbus – och nu skriver han KHL-kontrakt.

Christian Jaros återvänder till KHL.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Christian Jaros återvände till Nordamerika i somras efter tre år i KHL, då han skrev på ett ettårskontrakt med Columbus Blue Jackets.



Förra veckan stod det klart att Jaros och NHL-klubben skulle bryta kontraktet redan innan säsongen dragit igång – och nu väljer den förre SHL-backen att återvända till KHL.



Via sin hemsida meddelar den ryska huvudstadsklubben Spartak Moskva att Jaros skrivit på ett ettårskontrakt med klubben.

Tillhörde Luleå mellan 2013 och 2017

Jaros tillhörde Luleå mellan 2013 och 2017 och SHL-debuterade i klubben under säsongen 2014/15. Han spenderade även ett par lånesejourer i Hockeyallsvenskan med Asplöven under 2014/15 och 2015/16 innan han blev ordinarie i SHL-laget säsongen 2016/17. Efter en säsong som ordinarie i SHL valde Jaros att lämna Luleå för spel i Nordamerika, där han NHL-debuterade med Ottawa Senators säsongen 2017/18 och hann med spel i San Jose Sharks och New Jersey innan han 2022 lämnade NHL för spel i KHL.



Jaros har tidigare spelat KHL-hockey i Avangard Omsk, CSKA Moskva och Severstal Tjerepovets.